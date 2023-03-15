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У Херсоні відновили прийом іспитів для отримання посвідчення водія

Щоби отримати цю послугу, потрібно прийти до сервісного центру МВС та звернутись до адміністратора.

У Херсоні відновили прийом іспитів для отримання посвідчення водія
Ілюстративне фото
Фото: kri.com.ua

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ у Херсоні починають приймати теоретичні іспити для отримання посвідчення водія.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

З 15 березня в сервісному центрі МВС Херсонської області, що знаходиться за адресою: вул. Вишнева, 22, можна скласти теоретичний іспит зі знань правил дорожнього руху.

Для того, щоб отримати дану послугу, потрібно прийти до сервісного центру МВС та звернутись до адміністратора.

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Необхідні документи для складання іспиту після закінчення навчання в автошколі:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • документ, що підтверджує зміну персональних даних (за потребою);
  • медичну довідку.

Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки подається автошколою в електронному форматі.

Нагадаємо, що з 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів для отримання водійських прав відбувається за новим алгоритмом.

 

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