У Херсоні відновили прийом іспитів для отримання посвідчення водія

Щоби отримати цю послугу, потрібно прийти до сервісного центру МВС та звернутись до адміністратора.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ у Херсоні починають приймати теоретичні іспити для отримання посвідчення водія.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

З 15 березня в сервісному центрі МВС Херсонської області, що знаходиться за адресою: вул. Вишнева, 22, можна скласти теоретичний іспит зі знань правил дорожнього руху.

Для того, щоб отримати дану послугу, потрібно прийти до сервісного центру МВС та звернутись до адміністратора.

Необхідні документи для складання іспиту після закінчення навчання в автошколі:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує зміну персональних даних (за потребою);

медичну довідку.

Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки подається автошколою в електронному форматі.

Нагадаємо, що з 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів для отримання водійських прав відбувається за новим алгоритмом.