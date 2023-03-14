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Росіяни за вчора 93 рази обстріляли Херсонську область. Загинула цивільна людина, ще 6 – поранені

Херсон перебував під вогнем чотири рази. 

Росіяни за вчора 93 рази обстріляли Херсонську область. Загинула цивільна людина, ще 6 – поранені
Фото: EPA/UPG

Протягом 13 березня російська армія 93 рази обстріляла Херсонську область. Ворог випустив 412 снарядів з важкої артилерії та “Градів”.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще шість отримали поранення. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

“Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки”, – написав Прокудін. 

З деокупованої території області евакуювали 88 осіб.

Нагадаємо, що від учора і до суботи в Херсонській області діє посилена комендантська година. Вона починається о 17:00. Такі заходи безпеки упровадили через ворожих диверсантів. 

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