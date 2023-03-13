Росіяни обстріляли три громади Нікопольщини

Сьогодні, 13 березня, під російські обстріли потрапили Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова дніпропетровської ОВВА Сергій Лисак.
“Російська армія цілила по району з важкої артилерії. Атакувала дроном”, - написав Лисак.
Він додав, що обстрілами було пошкоджене транспортне підприємство. Наслідки атак з'ясовують рятувальники.
На щастя, від обстрілів люди сьогодні не постраждали.
Нагадаємо, сьогодні близько 7:50 ранку російські окупанти обстріляли село Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області. Внаслідок атаки загинули батьки семирічного хлопчика, дитину з пораненнями доставили до лікарні. Ще троє людей травмовані і госпіталізовані.