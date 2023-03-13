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На Харківщині правоохоронці піймали російського військового

Його виявили під час патрулювання селища Куп'янськ-Вузловий.

На Харківщині правоохоронці піймали російського військового
Фото: Поліція Луганської області

13 березня поліцейські затримали у Харківській області російського військового.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Луганської області.

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Бійці батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримали 42-річного окупанта однієї з мотострілецьких бригад. Його виявили під час патрулювання селища Куп'янськ-Вузловий.

Російського військового доставили до Куп’янського відділу поліції.

Наразі оперативники поліції Луганщини спільно зі слідчими та оперативниками ГУНП в Харківській області встановлюють обставини перебування окупанта на території України.

Нагадаємо, нещодавно під час боїв на околицях Бахмута гвардійці взяли у полон одного найманця з ПВК "Вагнер".

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, близько 10 тисяч гривень на місяць витрачають на утримання одного російського військовополоненого.

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