Ворог запустив потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, - Центр стратегічних комунікацій

Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки заявляє про чергову інформаційну атаку Росії.
Про це повідомила пресслужба ЦСК.
Так, у соціальній мережі Facebook з анонімних каналів росіяни поширюють рекламу з наміром зневірити українців.
"За наявними даними, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня. Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще", – йдеться у повідомленні.
Головними меседжами кампанії є: "Україна програла битву за Бахмут"; "На Заході не вірять в Україну"; "Командування Силами оборони вже втекло", а "хлопці відбиваються самотужки"; "США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань".
У центрі звертають увагу, що ці меседжі розповсюджуються через новостворені сторінки, без опису та наповнення. Також про пост в рамках російської інформаційної кампанії може сигналізувати невдалий переклад тексту з російської на українську.
У ЦСК рекомендують скаржитися та подібні публікації.
Нагадаємо, раніше польська розвідка також повідомила, що російська пропаганда намагається використати наративи хибного пацифізму.