Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ворог запустив потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, - Центр стратегічних комунікацій

Окупанти хочуть підірвати довіру до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать українців із ворогом напризволяще.

Ворог запустив потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, - Центр стратегічних комунікацій
Фото: prm.ua

Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки заявляє про чергову інформаційну атаку Росії.

Про це повідомила пресслужба ЦСК.

Так, у соціальній мережі Facebook з анонімних каналів росіяни поширюють рекламу з наміром зневірити українців.

"За наявними даними, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня. Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще", – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Головними меседжами кампанії є: "Україна програла битву за Бахмут"; "На Заході не вірять в Україну"; "Командування Силами оборони вже втекло", а "хлопці відбиваються самотужки"; "США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань".

У центрі звертають увагу, що ці меседжі розповсюджуються через новостворені сторінки, без опису та наповнення. Також про пост в рамках російської інформаційної кампанії може сигналізувати невдалий переклад тексту з російської на українську.

У ЦСК рекомендують скаржитися та подібні публікації.

Нагадаємо, раніше польська розвідка також повідомила, що російська пропаганда намагається використати наративи хибного пацифізму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також