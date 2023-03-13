Ворог запустив потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, - Центр стратегічних комунікацій

Окупанти хочуть підірвати довіру до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать українців із ворогом напризволяще.

Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки заявляє про чергову інформаційну атаку Росії.

Про це повідомила пресслужба ЦСК.

Так, у соціальній мережі Facebook з анонімних каналів росіяни поширюють рекламу з наміром зневірити українців.

"За наявними даними, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня. Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще", – йдеться у повідомленні.

Головними меседжами кампанії є: "Україна програла битву за Бахмут"; "На Заході не вірять в Україну"; "Командування Силами оборони вже втекло", а "хлопці відбиваються самотужки"; "США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань".

У центрі звертають увагу, що ці меседжі розповсюджуються через новостворені сторінки, без опису та наповнення. Також про пост в рамках російської інформаційної кампанії може сигналізувати невдалий переклад тексту з російської на українську.

У ЦСК рекомендують скаржитися та подібні публікації.

Нагадаємо, раніше польська розвідка також повідомила, що російська пропаганда намагається використати наративи хибного пацифізму.