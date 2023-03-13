Росіяни зранку 13 березня обстріляли з артилерії с. Гряниківка Куп‘янського району Харківщини.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали чоловік та жінка.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли школу в Авдіївці Донецької області, загинула жителька.
Тим часом у селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області поблизу поля 40-річний чоловік наступив на міну "Пелюстка". Він отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.