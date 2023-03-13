Вороги вдарили по населеному пункту з артилерії.

Росіяни зранку 13 березня обстріляли з артилерії с. Гряниківка Куп‘янського району Харківщини.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали чоловік та жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли школу в Авдіївці Донецької області, загинула жителька.

Тим часом у селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області поблизу поля 40-річний чоловік наступив на міну "Пелюстка". Він отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.