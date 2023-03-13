Також рашисти з "ураганів" накрили вогнем Костянтинівку.

Російські загарбники обстріляли школу в Авдіївці Донецької області, загинула місцева мешканка.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", -- написав Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак

Оновлення 17.28. За інформацією керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, щонайменше двоє людей отримали поранення.

"Ворог випустив по місту дві ракети - одна з них влучила у будівлю школи, де знаходився гуманітарний пункт", - додав Кириленко.

Крім того, ще п'ятеро цивільних поранені у Костянтинівці. Населений пункт рашисти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган".

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, що у неділю, 12 березня, окупанти вели обстріли на Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.

11 березня у Костянтинівці одна людина загинула від обстрілів окупантів, щонайменше троє дістали поранення.