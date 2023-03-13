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Росіяни на Кінбурнській косі ставлять РСЗВ між будинками, - Гуменюк

Вона закликала мешканців Очаківської і Куцурубської громад бути дуже обережними. 

Росіяни на Кінбурнській косі ставлять РСЗВ між будинками, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Росіяни на Кінбурнській косі розташовують свої реактивні системи залпового вогню між дворами місцевих мешканців.

Про це сказала в ефірі телемарафону речниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Сьогоднішній вранішній обстріл, який забрав життя двох людей і отримали поранення ще двоє на території Куцурубської громади, серед яких є дитина, це черговий прояв тероризму з боку ворога, тому що вони намагаються заховатися за мирним населенням. Зокрема, на Кінбурнській косі розташовують свої реактивні системи залпового вогню безпосередньо серед місцевих мешканців, між дворами для того, щоб ускладнити нашу роботу у відповідь", - сказала Гуменюк.

Водночас вона зауважила, що поки ворог має суходольний коридор з лівого берега, "він має все ж гіпотетично основу для того, щоб заміняти ті установки, які ми знищуємо і знов продовжувати обстріл".

Зважаючи на це, Гуменюк закликала мешканців Очаківської і Куцурубської громад бути дуже обережними і дослухатися до сигналів попередження про артилерійські обстріли.

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Як повідомлялося, у Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок ранкового обстрілу військами РФ двоє людей загинули.

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