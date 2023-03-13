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На Дніпропетровщині СБУ затримала інформатора окупантів

Зловмисник оприлюднював у проросійських пабліках фото місць базування Сил оборони.

На Дніпропетровщині СБУ затримала інформатора окупантів

Служба безпеки України у ході контрдиверсійних заходів викрила ще одного поплічника окупантів на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник за власної ініціативи оприлюднював у проросійських пабліках фото- та відеоматеріали місць базування Сил оборони в регіоні. Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які вийшли на нього через підконтрольних адміністраторів прокремлівських інтернет-ресурсів.

Через месенджер вони запропонували зловмиснику співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку. За вказівками ворога він виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ на території області.

Насамперед агресора цікавила інформація про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва. Розвіддані російські загарбники планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора на спробі передачі закритих відомостей окупантам. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Синельниківського району. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ

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Нагадаємо, що Служба безпеки затримала поплічника окупантів у ході контрдиверсійних заходів на Вінниччині. Ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району Херсонської області.

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