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​“Здавав” росіянам учасників руху опору на Херсонщині: СБУ затримала посібника окупантів

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми та конфіскація майна.

​“Здавав” росіянам учасників руху опору на Херсонщині: СБУ затримала посібника окупантів

Служба безпеки затримала поплічника окупантів у ході контрдиверсійних заходів на Вінниччині. Ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Після захоплення частини південного регіону рецидивіст добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами. За даними контррозвідки СБУ, зловмисник “здавав” каральним загонам росіян місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей.

Насамперед ворога цікавили адреси помешкань українських бійців, які раніше брали участь в антитерористичній операції на сході України. За свою “лояльність” отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації “особливий статус”, який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом. Частину з награбованого мав віддавати російським окупантам.

Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця. Там він оселився в одному із прикордонних з невизнаним Придністров’ям селищ та підшукував “варіанти” нелегального виїзду за межі України. Контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і своєчасно затримали його.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури. 

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Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який під час окупації Куп’янська показував у місті російські телеканали.

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