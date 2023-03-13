За добу армія РФ втратила 710 військових і вісім танків

З початку широкомасштабного вторгнення по 13 березня російська армія втратила вбитими близько 159 800 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 710 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 159 800 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 474 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,

артилерійських систем – 2503 (+16) од,

РСЗВ – 493 (+0) од,

засоби ППО ‒ 259 (+0) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 109 (+1),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 354 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 251 (+9).

Нагадаємо, не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.