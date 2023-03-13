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За добу армія РФ втратила 710 військових і вісім танків

Збройні сили відбили 102 атаки росіян на п'яти напрямках.

За добу армія РФ втратила 710 військових і вісім танків
Фото: скрин відео

З початку широкомасштабного вторгнення по 13 березня російська армія втратила вбитими близько 159 800 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 710 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 159 800 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 474 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2503 (+16) од,
  • РСЗВ – 493 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 259 (+0) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 109 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 354 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 251 (+9).

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Нагадаємо, не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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