Росіяни вивозять обладнання із навчально-тренувального центру ЗАЕС

В Енергодарі російські окупанти почали вивозити із навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилося підвищення кваліфікації персоналу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти втручаються у роботу систем Запорізької атомної електростанції.