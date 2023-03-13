У Європарламенті виникли суперечки через оборонний фонд, який має допомогти з озброєнням Україні, – Politico

Франція виступає за те, щоб гроші фонду йшли на закупівлі тільки в підприємств держав-членів Європейського Союзу.

Ключові комітети Європейського парламенту – промисловості, внутрішнього ринку та підкомітет оборони і безпеки – мають суперечки через фонд, офіційно відомий як Європейський закон про посилення оборонної промисловості шляхом спільних закупівель (EDIRPA). EDIRPA є окремою функцією Європейського Фонду Миру (позабюджетного міжурядового фонду ЄС), який зараз використовується для відновлення поставок країн-членів після того, як вони відправлять зброю в Україну. Цей механізм – у центрі поточних планів швидкого забезпечення України боєприпасами.

Частина парламентарів виступає за те, аби дозволити закупівлю в країн поза межами ЄС, але французькі депутати вимагають, аби угоди укладали винятково з компаніями Євросоюзу. Зараз цей фонд становить 500 млн євро, але він може збільшуватися, пише Politico.

Наразі компромісний текст, з яким ознайомилися журналісти, залишає двері відкритими для витрат за межами ЄС. У заяві сказано, що компанії, які не входять до ЄС, можуть бути залучені "за умови, що це не суперечить … інтересам безпеки та оборони Союзу та його держав-членів".

Фракція у відповідних комітетах, що складається в основному з польських, естонських, португальських, німецьких і люксембурзьких парламентарів, також внесла зміни до тексту, щоб включити "асоційовані треті країни". Вони хочуть залишити відкритою можливість використовувати країни, що не входять до ЄС, наприклад Південну Корею чи Сполучені Штати, аби заповнити будь-які прогалини у виробництві зброї. У світлі важких наземних боїв на українській території зростає занепокоєння щодо здатності ЄС нарощувати виробництво боєприпасів і зброї.

Проте французькі депутати Європарламенту, які домінують у групі "Відновити Європу", відмовляються, намагаючись зробити фонд винятково європейською справою.

Голова парламентського підкомітету з оборони Наталі Луазо заперечила, що поштовх до обмеження фінансування принесе користь лише Франції.

"Франція — не єдина країна, яка виробляє зброю в Європі", — сказала вона, вказавши також на Німеччину, Італію та Польщу.

Луазо додала, що, хоча вона відкрита для неєвропейських компаній, які виробляють зброю, "вона повинна вироблятися в Європі", стверджуючи, що витрачання грошей ЄС на зброю, вироблену за межами блоку, було б незаконним згідно з договорами ЄС, ризикуючи зривом усієї програми закупівель.

Нагадаємо, Європейський фонд миру, з якого фінансують військову допомогу для України, поповнять на 2 млрд євро. Відповідне рішення ухвалили посли Євросоюзу 8 березня за підсумками неформальної зустрічі у Стокгольмі.