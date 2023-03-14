Байден запросив на оборону США в 2024 році рекордні 886 млрд доларів

Цей запит включає підвищення зарплати військам та найбільші за всю історію асигнування на дослідження та розробки.

Адміністрація президента Байдена хоче отримати оборонний бюджет у розмірі 886 мільярдів доларів з огляду на війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Цей запит включає підвищення зарплати військам на 5,2% і найбільші за всю історію асигнування на дослідження та розробки - 145 млрд доларів. Він передбачає виділення 842 млрд доларів для Пентагону та 44 млрд доларів для пов'язаних з обороною програм у Федеральному бюро розслідувань, Міністерстві енергетики та інших агентствах.

Таким чином, загальна сума бюджетної пропозиції на 2024 рік на 28 млрд доларів перевищує минулорічні 858 млрд доларів.

“Цей бюджет стане першим, у якому закуповуватимуть ракети та інші боєприпаси за багаторічними контрактами, що є звичайною справою для літаків і кораблів, оскільки Пентагон сигналізує про постійний попит на провідних виробників боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.

Також бюджет передбачає збільшення закупівлі складних ракет, таких як Joint-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER) і Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

Допомога Пентагону Україні в бюджеті така ж, як і попередній рік. Якщо ж Україні знадобиться більше фінансування, можна буде скласти ще один додатковий запит.

Також цей запит пришвидшує темпи Міністерства оборони щодо закупівлі малопомітних винищувачів F-35 до 83. F-35 є найбільшою програмою озброєнь Пентагону і стане стрижнем військово-повітряних сил США в найближчому майбутньому.

Бюджетний запит на 2023 рік передбачає 61 літак F-35 виробництва Lockheed Martin, а Конгрес збільшив цю кількість до 77.

Серед інших пріоритетів цього бюджету – модернізація ядерної “тріади” США, суднобудування та розвиток можливостей у космосі.

Раніше повідомлялось, що американська адміністрація планує збільшити фінансування ВМС та Корпусу морської піхоти США більше, ніж усіх інших видів збройних сил.