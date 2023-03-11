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СБУ затримала зрадника, який під час окупації Куп’янська показував у місті російські телеканали

Для цього він використовував обладнання Куп’янської телевежі.

СБУ затримала зрадника, який під час окупації Куп’янська показував у місті російські телеканали

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника на звільнених територіях Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками. За це його призначили «виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації РФ. 

Перебуваючи на «посаді» він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі. 

Таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів. Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії РФ та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари росіян. 

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