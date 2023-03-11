ЄС планує закликати треті країни посилити моніторинг торгівлі підсанкційними товарами з РФ, - Bloomberg

Європейський Союз планує закликати треті країни, які спостерігають сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні, посилити моніторинг торгівлі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Експорт сучасних напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з ЄС і країн Великої сімки до Росії значно скоротився після введення санкцій і експортного контролю. Але постачання підсанкційних товарів з ЄС і G-7 до таких країн, як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Казахстан і півдюжини інших економік у Східній Європі та Центральній Азії різко зросли. У свою чергу, експорт із цих країн до Росії різко зріс.

Зараз ЄС та його союзники дедалі більше зосереджуються на усуненні будь-яких лазівок і запобіганні обходу санкцій. США також посилили тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб ті стримали торгові потоки з Росією. Цього місяця Туреччина припинила транзит товарів, які перебувають під санкціями, до Росії, але залишається побоювання, що товари, продані на турецькому ринку, зрештою можуть бути реекспортовані.

“Ми поглиблюємо нашу спільну роботу з наполегливого дотримання наших санкцій і заходів експортного контролю, а також з припинення та стримування обходу (санкцій, - ред.), в тому числі за допомогою розширення повноважень, щоб закрити доступ Росії до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину”, — заявили президент США Джо Байден і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві в п'ятницю.

Зазначається, що у рамках цього співробітництва робляться нові кроки, які націлені на треті країни по всьому світу, щоб перешкодити підтримці війни Росії з будь-якого куточка світу, де вона виявлена.

Мета прохання про посилення моніторингу – визначити, чи потрапляють підсанкційні товари в Росію. Запит, який передбачатиме посилення відстеження та збору інформації про торгові потоки, стосуватиметься сотень санкційних товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях.

Нагадаємо, нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що санкцій для Росії залишилося небагато, Україні потрібна інша підтримка. Відповідальність Європи полягає в тому, щоб підтримати Україну, в тому числі шляхом надання зброї та боєприпасів.