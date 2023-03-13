У Маріуполі пролунали три вибухи, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі вночі 13 березня пролунали три вибухи.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Вночі три гучних вибухи в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії Мелекіне - Б.Коса - Ялта- Урзуф. В 00:30 в Маріуполі пролунав вибух та мешканці Кальміуського району (с. Каменське) відчули вибухову хвилю. Зранку о 6:40 в районі вул. Тополіна (Кальміуський район) та Новоселівки чутно перестрілку зі стрілецької зброї", - написав радник мера.
Нагадаємо, що у неділю, 12 березня, у Маріупольському районі були чутні вибухи в напрямку селища Сартана.
А в селищі Мангуш біля Маріуполя зафіксовано влучання у місце розміщення російських окупантів. Відомо про близько 20 загиблих окупантів й ще 7 важкопоранених.