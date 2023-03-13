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Більшість українців пов'язують майбутнє країни зі вступом до ЄС, - опитування

Станом на січень 2022 року 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС, а залежно від регіону показник становить 88-94%.

Більшість українців пов'язують майбутнє країни зі вступом до ЄС, - опитування
Фото: president.gov.ua/

82% українців вважають, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи вона стане членом Європейського Союзу.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Зазначається, що російське широкомасштабне вторгнення посилило підтримку європейської інтеграції серед українців та значною мірою нівелювало регіональні відмінності. Так, станом на січень 2022 року 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС, а залежно від регіону показник становить 88-94% (зокрема, на сході 88% підтримують членство в ЄС).

Респондентам поставили кілька запитань щодо різних аспектів відносин України та ЄС/Заходу. Перше запитання стосується залежності між майбутнім України та членством у ЄС. За результатами опитування 82% респондентів погоджуються, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи вона стане членом ЄС (в т.ч. повністю погоджуються – 50%). Не погоджуються з цим – 14%.

У всіх регіонах країни абсолютна більшість населення вважає, що майбутнє процвітання України залежить від вступу до ЄС. Зокрема, серед жителів сходу і півдня 78% і 81% так вважають (проти, відповідно, 17% і 14%, які не згодні з таким твердженням).

При цьому 81% українців вважають, що співробітництво України і Заходу для відсічі російській агресії – це win-win-ситуація, коли у виграші і сама Україна, і також Захід. З них 45% вважають, що Україна та Захід виграють у рівній мірі, 29% вважають, що переважно це виграш для України, але є виграш і для Заходу. Решта 7%, навпаки, бачать переважний виграш для Заходу, хоча Україна також виграє.

Тільки 9% вважають, що це співробітництво лише в інтересах України і лише 4% вважають – що лише в інтересах Заходу.

54% українців вважають, що фінансова допомога Україні має супроводжуватися вимогами до реформування, яких ми маємо дослуховуватись і які маємо виконувати. Утім, і категорія, яка передбачає очікування допомоги без особливих умов чи обмежень (оскільки Україна захищає і Європу), досить істотна – 36%.

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Останнє запитання в опитуванні покликане зрозуміти, наскільки українці відчувають важливість задокументувати всю правду про війну. Фактично, мова йде про умовну "комісію з правди", яка має назавжди зберегти об’єктивну картину подій. Так, 88% українців підтримують думку про потребу в документуванні і збереженні справжньої історії війни, навіть якщо при цьому важко буде досягти повної справедливості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що рік тому Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу та отримала статус кандидата. Цього року, за його словами, настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство.

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