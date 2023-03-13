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​У Києві судитимуть чоловіка, який замість оздоровчого табору збудував котеджне містечко

Він навіть встиг укласти договори про купівлю-продаж та отримати за них кошти - майже 27 мільйонів гривень.

​У Києві судитимуть чоловіка, який замість оздоровчого табору збудував котеджне містечко
Фото: Нацполіція

У Києві судитимуть керівника приватного підприємства, який заключив договір оренди земельної ділянки з міською радою, щоби нібито оновити розташовану базу відпочинку, але замість оздоровчого табору збудував там котеджне містечко.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У серпні минулого року слідчі Оболонського управління поліції повідомили чоловікові про підозру. Наразі обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та довели його причетність до злочину. Фігурант навіть встиг укласти договори з клієнтами про купівлю-продаж елітних котеджів та отримати за них кошти – майже 27 мільйонів гривень.

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Наразі слідчі скерували обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті.

Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб). Правопорушнику загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше поліція викрила махінації з елітною нерухомістю в Києві на 72 млн грн.

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