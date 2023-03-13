​У Києві судитимуть чоловіка, який замість оздоровчого табору збудував котеджне містечко

У Києві судитимуть керівника приватного підприємства, який заключив договір оренди земельної ділянки з міською радою, щоби нібито оновити розташовану базу відпочинку, але замість оздоровчого табору збудував там котеджне містечко.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
У серпні минулого року слідчі Оболонського управління поліції повідомили чоловікові про підозру. Наразі обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.
Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та довели його причетність до злочину. Фігурант навіть встиг укласти договори з клієнтами про купівлю-продаж елітних котеджів та отримати за них кошти – майже 27 мільйонів гривень.
Наразі слідчі скерували обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті.
Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб). Правопорушнику загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше поліція викрила махінації з елітною нерухомістю в Києві на 72 млн грн.