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У Херсонській області від вибухів російських мін загинула людина, ще четверо поранені

Місцевий мешканець підірвався в машині у полі на протитанковій міні.

У Херсонській області від вибухів російських мін загинула людина, ще четверо поранені
Фото: Міністерство оборони України

Четверо піротехніків ДСНС підірвалися на російській вибухівці у с. Посад-Покровське Херсонської області. Ще один цивільний мешканець загинув від вибуху іншої міни.

Про це повідомила пресслужба Херсонськї ОВА.

Зазначається, що вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївської області для допомоги колегам. Під час проведення розмінувальних робіт вибухнув боєприпас. Травмованих рятувальників госпіталізували, вони перебувають у стані середньої важкості.

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Цього ж дня місцевий мешканець підірвався в машині у полі на протитанковій міні. Чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, у с. Іщенка Великоолександрівської громади на Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на російській міні. Постраждалих четверо – двоє з них загинули, ще двоє – дістали поранення. 

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