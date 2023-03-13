Українські військові закінчили навчання на танках Leopard в Іспанії

Іспанські військовослужбовці на бойових танках Leopard 2E під час навчань Iron Spear 2022 під керівництвом передової бойової гру

В Іспанії закінчились чотиритижневі тренування українських військових з керування танком Leopard 2A4.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що навчання пройшли 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків.

"Це було напружено", - сказав іспанський інструктор, і додав, що українці повертатимуться додому “з дуже прийнятними знаннями” про танки Leopard.

“Хоча танки були різними, було багато систем, які збігалися, і це значно полегшило роботу. Разом з тим, разом із мотивацією, яку привніс особовий склад, і їх бажанням вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бою”, - наголосив іспанець.

Раніше повідомлялось, що міноборони Іспанії адаптує шість танків Leopard 2A4 для передачі Україні. Підготовка цих машин обійдеться в 4,1 млн євро.