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Українські військові закінчили навчання на танках Leopard в Іспанії

Навчання пройшли 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків.

Українські військові закінчили навчання на танках Leopard в Іспанії
Іспанські військовослужбовці на бойових танках Leopard 2E під час навчань Iron Spear 2022 під керівництвом передової бойової гру
Фото: EPA/UPG

В Іспанії закінчились чотиритижневі тренування українських військових з керування танком Leopard 2A4.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що навчання пройшли 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків. 

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"Це було напружено", - сказав іспанський інструктор, і додав, що українці повертатимуться додому “з дуже прийнятними знаннями” про танки Leopard.

“Хоча танки були різними, було багато систем, які збігалися, і це значно полегшило роботу. Разом з тим, разом із мотивацією, яку привніс особовий склад, і їх бажанням вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бою”, - наголосив іспанець.

Раніше повідомлялось, що міноборони Іспанії адаптує шість танків Leopard 2A4 для передачі Україні. Підготовка цих машин обійдеться в 4,1 млн євро.

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