За день росіяни обстріляли шість громад Сумщини, загинула людина

Одна людина загинула, ще чотири поранені.

Протягом 13 березня росіяни обстріляли Білопільську, Шалигинську, Краснопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади Сумської області. За день зафіксовано 94 прильоти з мінометів, РСЗВ та САУ, 2 ракетні удари, а також скидання 4 вибухових пристроїв з БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Зноб-Новгородська громада: по селищу Зноб-Новгородське ворогом нанесено ракетний удар (1 прильот) унаслідок чого 1 цивільна особа загинула, 4 особи поранені. Також по території громади були артилерійські обстріли − 8 прильотів з САУ, а потім ще 6 з артилерії”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, по с. Бачівськ Есманської громади росіяни били з мінометів, пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі.

По місту Середина-Буда був артилерійський обстріл, внаслідок чого пошкоджено 4 приватних житлових будинки та гараж. Також по території громади був мінометний (3 прильоти) та артобстріл (5 прильотів).

По Шалигинській громаді росіяни били з артилерії, пошкоджено житловий будинок.

Білопільську громаду обстріляли з гранатометів (66 пострілів). Також по території громади було зафіксовано 6 прильотів з мінометів та 6 − з артилерії.

Краснопільську громаду обстріляли з РСЗВ - 8 прильотів, по ній випустили одну протитанкову керовануа ракету та скинули 4 вибухових пристроїв з БПЛА.

Нагадаємо, сьогодні близько 7:50 ранку російські окупанти обстріляли село Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області. Внаслідок атаки загинули батьки семирічного хлопчика, дитину з пораненнями доставили до лікарні. Ще троє людей травмовані і госпіталізовані.