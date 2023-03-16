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Російське представництво Transparency International буде ліквідовано

Російська команда Transparency International планує продовжити консультації всередині колективу та з колегами-юристами. 

Російське представництво Transparency International буде ліквідовано

Рада російського представництва Transparency International прийняла рішення ліквідувати юридичну особу організації.

Про це повідомляє російське представництво Transparency International.

“Рішення про визнання міжнародного руху щодо протидії корупції Transparency International “небажаною організацією” (яке ми вважаємо раптовим, необґрунтованим, невмотивованим та образливим), а також практика застосування законодавства про такі організації в Росії роблять подальшу роботу російської “Трансперенсі” практично неможливою”, - йдеться у повідомленні.

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Рада організації прийняла рішення ліквідувати юридичну особу організації, засновану в 1999 році, оскільки співробіники є важливішими за слова та назви.

Російська команда Transparency International планує продовжити консультації всередині колективу та з колегами-юристами. 

Нагадаємо, Україна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”, складеному організацією Transparency International за 2022 рік. Україна посіла 116-те місце зі 180 країн, набравши 33 бали. В 2021 році Україна посіла 122-ге місце.

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