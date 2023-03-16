Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Написи “Діти” поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме”, – пообіцяв президент.

Він нагадав, що в середині березня минулого року окупант був на півночі нашої держави, багато де на Харківщині. Ворог мав зовсім інші позиції на півдні. Але вже тоді ми почали їх гнати. Настане день, і ми звільнимо Маріуполь, весь наш південь, весь наш схід.

“Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого.

Настане день, і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів”, – запевнив Зеленський.

Президент України зазначив, що для цього буде зроблена вся юридична робота, будуть мобілізовані всі партнери, які для цього необхідні.

“”У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде. Усі, хто бомбардував Україну. Хто спалював наші села, хто бив по українських містах... По Миколаєву, Херсону, по Нікополю й Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову, Харківщині. Усі, хто веде терористичний вогонь по громадах Чернігівської та Сумської областей... Усі, хто приніс війну в Донецьк і Луганськ. Усі, хто намагався поневолити Крим. Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Сьогодні президент України говорив із премʼєр-міністром Британії про те, як посилити наші оборонні можливості.

Сьогодні ж він зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Латвії, подякував за новий оборонний пакет для України, за принципову підтримку на всіх рівнях – від зброї до політики, від санкцій проти Росії до юридичних питань.

“Я дякую всім, хто б’ється зараз під Марʼїнкою, під Бахмутом, під Авдіївкою, на Луганщині, на ділянках фронту на півдні. Дякую всім, хто привчає Росію до того, що відповідальність за зло неминуча. Десантники “Сімдесятдевʼятки” – дякую вам і сьогодні! 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти – дякую вам, хлопці! Бійці 55-ї окремої артилерійської бригади – молодці! 74-й окремий розвідувальний батальйон – дякую вам! Дякую воїнам Нацгвардії, які б’ються на сході разом з усіма нашими силами оборони. Батальйонні групи Центрального та Західного оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії – дякую вам, хлопці! Запорізький напрямок: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада та 44-та окрема артилерійська бригада – як і завжди, молодці! Харківщина: 3-тя окрема танкова Залізна бригада, 1-ша окрема бригада спецпризначення імені Богуна, 127-ма окрема бригада Тероборони – дякую вам, воїни!” - підсумував Верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів.