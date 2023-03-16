Оновити тролейбусний парк Миколаєва допоможе ЄБРР

Влада Миколаєва відновлює роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це відбувається рамках оновлення тролейбусного парку міста.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
“Після численних перемовин та зустрічей з міжнародними партнерами Миколаєву відновили фінансування для придбання нових тролейбусів”, - написав мер.
Він уточнив, що сьогодні КП "Миколаївелектротранс" отримало черговий транш у розмірі 525 тис. євро.
Сєнкевич нагадав, що проєкт оновлення тролейбусного парку у Миколаєві почався у 2021 році. До 24 лютого 2022 року місто отримало 30 із 40 запланованих нових тролейбусів "Дніпро".
Нагадаємо, процес заміни мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік. І пошук фінансування - лише один із аспектів вирішення цієї проблеми.