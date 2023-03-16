Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоЖиття

Оновити тролейбусний парк Миколаєва допоможе ЄБРР

КП "Миколаївелектротранс" отримало транш у розмірі 525 тис. євро. 

Оновити тролейбусний парк Миколаєва допоможе ЄБРР
Фото: Олександр Сєнкевич

Влада Миколаєва відновлює роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це відбувається рамках оновлення тролейбусного парку міста. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Після численних перемовин та зустрічей з міжнародними партнерами Миколаєву відновили фінансування для придбання нових тролейбусів”, - написав мер. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він уточнив, що сьогодні КП "Миколаївелектротранс" отримало черговий транш у розмірі 525 тис. євро. 

Сєнкевич нагадав, що проєкт оновлення тролейбусного парку у Миколаєві почався у 2021 році. До 24 лютого 2022 року місто отримало 30 із 40 запланованих нових тролейбусів "Дніпро". 

Нагадаємо, процес заміни мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік. І пошук фінансування - лише один із аспектів вирішення цієї проблеми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також