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У Києві вшанували загиблих у маріупольському драмтеатрі

Акції відбулися і в інших містах України.

У Києві вшанували загиблих у маріупольському драмтеатрі
Фото: Максим Требухов

16 березня у Києві та інших містах України відбулися акції "ДЕ ТИ", приурочені річниці бомбардування маріупольського драмтеатру.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

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У столиці акцію провели на площі перед Національним академічним театром опери та балету України імені Тараса Шевченка. Учасники мирного зібрання встановили лампадки і створили напис "ДЕ ТИ" для вшанування пам’яті загиблих. Організатори нагадали присутнім про трагедію і запросили маріупольців, які перебували в драмтеатрі у березні 2022 року. 

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Нагадаємо, торік 16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драматичний театр у центрі Маріуполя, який слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу.

Через декілька дні міська рада Маріуполя заявила про близько 300 жертв. А на початку травня видання АР повідомило про 600 загиблих.

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