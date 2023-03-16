Акції відбулися і в інших містах України.

16 березня у Києві та інших містах України відбулися акції "ДЕ ТИ", приурочені річниці бомбардування маріупольського драмтеатру.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

У столиці акцію провели на площі перед Національним академічним театром опери та балету України імені Тараса Шевченка. Учасники мирного зібрання встановили лампадки і створили напис "ДЕ ТИ" для вшанування пам’яті загиблих. Організатори нагадали присутнім про трагедію і запросили маріупольців, які перебували в драмтеатрі у березні 2022 року.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Нагадаємо, торік 16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драматичний театр у центрі Маріуполя, який слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу.

Через декілька дні міська рада Маріуполя заявила про близько 300 жертв. А на початку травня видання АР повідомило про 600 загиблих.