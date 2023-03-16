Окупаційні російські війська обстріляли дві громади Сумщини

Сьогодні Сумщину обстрілювали з мінометів та АГС.

Протягом дня 16 березня росіяни обстріляли територію Шалигинської та Білопільської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з міномету (8 прильотів) та АГС-17 (близько 90 пострілів).

Шалигинська громада була під мінометним обстрілом - зафіксовано 43 прильоти.

На щастя, люди не постраждали, руйнувань також немає.

Нразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, російська армія обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.