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У п’ятницю в Україні буде без дощів, температура до +9

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

У п’ятницю в Україні буде без дощів, температура до +9
Фото: narodna-pravda.ua

У п’ятницю, 17 березня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі у східних, більшості північних, центральних областей та в Криму невеликий дощ (на півночі країни з мокрим снігом), на решті території, вдень в Україні без істотних опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних, Вінницькій та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території 2-7° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині до 12°; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° тепла.

Температура по Київській області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

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