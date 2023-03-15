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У середу дощитиме у західних областях України

Вдень 9-14° тепла

У середу дощитиме у західних областях України
Фото: vsim.ua

У середу, 15 березня у західних областях України буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ з мокрим снігом; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у східних областях вдень місцями невеликий дощ; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла. 

У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, південний (у західних областях з переходом на північно- західний), 7-12 м/с, вночі та вранці у північних, центральних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

У Київській області температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 11-13°.

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Нагадаємо, минула зима в Києві була тепліша за норму і увійшла у вісімку найтепліших зим у столиці з 1881 року.

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