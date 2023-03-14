Храм не зміг вмістити всіх, хто хотів проститися з героєм.

Фото: Іван Станіславський

12 березня на херсонському напрямку загинув боєць Сил спеціальних операцій, пластун Дмитро Пащук позивний "Француз". Герой загинув внаслідок удару дроном камікадзе.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомила його наречена Ганна Дідула.

Дмитро Пащук народився 6 листопада 1995 року у с. Хлівчани на Белзщині. Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Був активним членом пластового руху, пластуном куреня ім. Ярослава Горошка та одним із засновників куреня “Карпатські Орли”. Був активним учасником Революції Гідності. У 2016 році на кілька років виїхав до Франції та служив у Французькому легіоні. Після повернення до Львова займався підприємницькою діяльністю, став засновником бару “Порт”. В лютому 2022 року пішов на війну добровольцем.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Через участь у Французькому легіоні, отримав позивний “Француз”. Воював проти окупантів у лавах 73-го морського центру спеціальних операцій ССО ЗСУ. Брав участь у звільненні Херсонщини.

Дмитро Пащук був побратимом Артемія Димида, який загинув 18 червня минулого року на донецькому напрямку.

14 березня, о 19:30 за Дмитром Пащуком провели парастас у церкві Михаїла у Львові. Храм не зміг вмістити всіх, хто хотів проститися з героєм, понад сотня людей залишилися на вулиці. Загалом провести воїна в останню путь зібралося до тисячі львів'ян.

Чин похорону за загиблим воїном відбудеться 15 березня у церкві Різдва Пресвятої Богородиці Хлівчанах, у рідному селі Дмитра. Того ж дня у Республіці святого Саду у Львові пройде вечір пам’яті присвячений загиблому воїну.

Нагадаємо, 9 лютого у Львові відбулася церемонія прощання з трьома героями. Михайло Попик, Віталій Федор та Богдан Баран загинули, боронячи територіальну цілісність і суверенітет України.