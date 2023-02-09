Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, пізніше на площі Ринок відбулась міська церемонія прощання.

9 лютого у Львові відбулася церемонія прощання з трьома героями. Михайло Попик, Віталій Федор та Богдан Баран загинули, боронячи територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, пізніше на площі Ринок відбулась міська церемонія прощання.

Фото: Іван Станіславський Михайло Попик

Михайло Попик народився 15 жовтня 1965 року у селі Малі Баранівці Львівської області. Проходив військову службу в місті Алмати (Республіка Казахстан). Займався будівельною справою та столярством. Із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав місцевої територіальної оборони, активно займався волонтерством. Згодом вступив до складу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 30 січня 2023 року. У Михайла Попика залишилися мама, сестри та племінники.

Фото: Іван Станіславський Віталій Федор

Віталій Федор народився 3 вересня 1976 року. У мирний час працював у будівельній сфері, займався ремонтами. Захоплювався рибальством та велоспортом. З початком повномасштабного вторгнення РФ боронив територіальну цілісність України у лавах 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони на східному напрямку. Загинув 2 лютого 2023 року. У Віталія Федора залишилися дружина, син, донька, батьки та двоє братів.

Фото: Іван Станіславський Богдан Баран

Богдан Баран народився 25 вересня у селі Дмитре Львівської області. Цікавився історією та правознавством, захоплювався футболом, брав активну участь у різноманітних турнірах. Працював продавцем-консультантом у ТОВ «Епіцентр К» та «Нова лінія». У березні 2022 року добровольцем пішов на війну. Боровся із російськими окупантами у лавах 2-ї окремої Галицької бригади Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. Загинув 3 лютого 2023 року. У Богдана Барана залишилися мама та сестра.

Михайла Попика та Віталія Федора поховали з військовими почестями на Личаківському кладовищі. Богдан Баран знайде вічний спокій у рідному селі Дмитре Львівської області.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, раніше у Львові попрощалися з трьома військовими, які загинули в боях за Україну - Остапом Чигіним, Мирославом Овчинніковим та Юрієм Чопиком.

До цього в останню дорогу провели прикордонника Юрія Юрчика, який загинув під Соледаром.