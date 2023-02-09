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Україна має право знищувати об'єкти в Росії, які є загрозою для національної безпеки, - Данілов

Секретар РНБО підкреслив, що наша держава володіє своєю зброєю для ударів по РФ.

Україна має право знищувати об'єкти в Росії, які є загрозою для національної безпеки, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Україна має право знищувати об'єкти в Росії, які є загрозою для національної безпеки.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report.

"Володіючи зброєю власного виробництва, ми маємо повне право знищувати об'єкти, які є загрозою для нашої національної безпеки. Я наведу простий приклад. Місто Харків періодично обстрілюється з території Російської Федерації ракетами С-300. Чи маємо ми право знищити ці системи, що знаходяться на території Росії? Так, маємо", - сказв Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що мова йде не про використання для цього західної зброї. 

"Що стосується зброї власного виробництва, ми маємо повне право знищувати ті об'єкти, які становлять загрозу безпеці наших громадян. Ми маємо власні ракети, маємо власні комплекси, маємо власні БпЛА, які можуть виконувати ці функції". - додав Данілов.

Нагадаємо, днями Секретар РНБО заявив, що Збройні Сили України можуть вражати цілі на території Росії українською зброєю.

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