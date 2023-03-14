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Від російських обстрілів загинув житель Харківщини

Рашисти з артилерії обстріляли цивільні об'єкти в селі Колодязне.

Від російських обстрілів загинув житель Харківщини

Російські військові обстріляли 14 березня з артилерії цивільні об'єкти в селі Колодязне на Харківщині.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, отримав поранення 42-річний житель. Він отриманих травм він загинув. Його тіло направили для проведення відповідної експертизи.

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Поліцейські провели необхідні слідчі та процесуальні дії, аби задокументувати злочинну діяльність окупаційних військ РФ.

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Нагадаємо, вранці 14 березня російська армія ударила ракетами по центру Краматорська. Станом на вечір було відомо про одного загиблого та 9 поранених.

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