Російські військові обстріляли 14 березня з артилерії цивільні об'єкти в селі Колодязне на Харківщині.
Як повідомили в обласному управлінні поліції, отримав поранення 42-річний житель. Він отриманих травм він загинув. Його тіло направили для проведення відповідної експертизи.
Поліцейські провели необхідні слідчі та процесуальні дії, аби задокументувати злочинну діяльність окупаційних військ РФ.
Нагадаємо, вранці 14 березня російська армія ударила ракетами по центру Краматорська. Станом на вечір було відомо про одного загиблого та 9 поранених.