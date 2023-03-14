Окупанти вдарили по центру Краматорська (оновлено)

Уранці 14 березня російська армія ударила ракетами по центру Краматорська. За уточненими даними від Офісу генпрокурора, одна людина загинула, ще троє були поранені.

Фото: Павло Кириленко в Telegram

Місце обстрілу досліджують правоохоронці та рятувальники. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок”, – зазначив Кириленко.

З-під завалів дістали чотирьох потерпілих, але одного медикам врятувати не вдалось.

Краматорськ зазнає систематичних ворожих атак. 6 березня росіяни обстріляли там школу, до того – били по інших цивільних обʼєктах, зокрема будинках. Житлова забудова міста за час повномасштабного вторгнення Росії була значно пошкоджена.