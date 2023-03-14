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Окупанти вдарили по центру Краматорська (оновлено)

За попередніми даними, поранень зазнали троє людей. 

Окупанти вдарили по центру Краматорська (оновлено)
Фото: Павло Кириленко в Telegram

Уранці 14 березня російська армія ударила ракетами по центру Краматорська. За уточненими даними від Офісу генпрокурора, одна людина загинула, ще троє були поранені. 

Фото: Павло Кириленко в Telegram

Місце обстрілу досліджують правоохоронці та рятувальники. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

“Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок”, – зазначив Кириленко. 

З-під завалів дістали чотирьох потерпілих, але одного медикам врятувати не вдалось. 

Краматорськ зазнає систематичних ворожих атак. 6 березня росіяни обстріляли там школу, до того – били по інших цивільних обʼєктах, зокрема будинках. Житлова забудова міста за час повномасштабного вторгнення Росії була значно пошкоджена. 

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