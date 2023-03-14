Окупанти вдарили по центру Краматорська (оновлено)

Уранці 14 березня російська армія ударила ракетами по центру Краматорська. За уточненими даними від Офісу генпрокурора, одна людина загинула, ще троє були поранені.
Місце обстрілу досліджують правоохоронці та рятувальники. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок”, – зазначив Кириленко.
З-під завалів дістали чотирьох потерпілих, але одного медикам врятувати не вдалось.
Краматорськ зазнає систематичних ворожих атак. 6 березня росіяни обстріляли там школу, до того – били по інших цивільних обʼєктах, зокрема будинках. Житлова забудова міста за час повномасштабного вторгнення Росії була значно пошкоджена.