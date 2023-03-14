Росія через брак артилерійських боєприпасів використовує ті, що були визнані непридатними, – МО Великої Британії

Росія останніми тижнями, схоже, дійшла до такого дефіциту артилерійських снарядів, що на багатьох ділянках фронту встановили жорсткі ліміти з їх використання.

"Майже напевно" це є причиною того, що жодне з російських формувань останням часом не змогло здійснити значущих в оперативному плані наступів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

"Росія майже напевно вже вдалася до видачі старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних", – вважають у британському міністерстві.

Там додали, що в березні президент РФ видав указ про звільнення керівників підприємств оборонної промисловості, на яких не виконують виробничих завдань.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1vOoyWCYYD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 14, 2023

За даними британського міністерства, окупанти також мають дефіцит у танках.