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Росія через брак артилерійських боєприпасів використовує ті, що були визнані непридатними, – МО Великої Британії

На багатьох діялнках фронту окупантам встановили ліміти на використання артилерії. 

Росія через брак артилерійських боєприпасів використовує ті, що були визнані непридатними, – МО Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Росія останніми тижнями, схоже, дійшла до такого дефіциту артилерійських снарядів, що на багатьох ділянках фронту встановили жорсткі ліміти з їх використання. 

"Майже напевно" це є причиною того, що жодне з російських формувань останням часом не змогло здійснити значущих в оперативному плані наступів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері. 

"Росія майже напевно вже вдалася до видачі старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних", – вважають у британському міністерстві. 

Там додали, що в березні президент РФ видав указ про звільнення керівників підприємств оборонної промисловості, на яких не виконують виробничих завдань. 

За даними британського міністерства, окупанти також мають дефіцит у танках. 

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