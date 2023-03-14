Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначається День добровольця. Президент Володимир Зеленський привітав усіх, хто пішов захищати Україну від російських загарбників.

"У минулому – люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз – героїчні воїни. І обов’язково настане час – стануть українськими переможцями. Українські добровольці, які за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями наших сил оборони та безпеки", - написав він у фейсбуці.

Президент подякував кожному воїну, хто здобуває перемогу.

"Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава українським добровольцям! Слава Україні!",- додав Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також привітав усіх добровольців.

"Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає - бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги. Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, день українського добровольця Верховна Рада запровадила в 2017 році в річницю формування першого добровольчого батальйону.

Саме 14 березня 2014 року понад 500 учасників Самооборони Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях для військової підготовки та участі в боях на Донбасі, що тоді насувалися.