Минулої доби росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині, 14 осіб поранено

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу, 13 березня, росіяни вбили трьох жителів Донеччини: двох у Костянтинівці та одного в Авдіївці.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ще 14 людей в області зазнали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, Російська Федерація використовує тактику терору, невибірково обстрілює населені пункти. За минулу добу ворог завдав 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни.

Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.