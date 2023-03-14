У метро Києва тимчасово не працює оплата через QR-код

Сьогодні на станціях метро Києва з технічних причин тимчасово не працює оплата через QR-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий".
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
"Фахівці оператора автоматизованої системи оплати проїзду КП «ГІОЦ» намагаються якнайшвидше вирішити питання. Про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі.
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою;
- паперовим qr-квитком;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, в неділю 12 березня у київському метрополітені стався збій – виникли труднощі з оплатою проїзду транспортними картками, які були нещодавно поповнені.