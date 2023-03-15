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Польський спецназ забезпечував безпеку української делегації на переговорах у Білорусі, - ЗМІ

Також поляки охороняли олігарха Романа Абрамовича, який був посередником в українсько-російських переговорах.

Польський спецназ забезпечував безпеку української делегації на переговорах у Білорусі, - ЗМІ
Фото: EPA

Бійці польського спецназу забезпечували безпеку представників Володимира Зеленського на переговорах у Бресті, котрі відбувались на рубежі лютого-березня 2022 року.

Про це повідомляє Gazeta Prawna.

Також вони охороняли олігарха Романа Абрамовича, який був посередником в українсько-російських переговорах у перші тижні війни. 

Зазначається, що українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим вилетіла до Білорусі з Білої Підляски на польському гелікоптері. Захистом українців на шляху до Білорусі займалися оператори військової комендатури з Люблинця, які задовго до війни співпрацювали з українським спецназом. 

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“На початку березня не було зрозуміло, чи українці, які летять до Білорусі на переговори, можуть бути впевнені у поверненні. Польська охорона дала певну гарантію, що вони повернуться цілими та неушкодженими”, - розповів вданню один із учасників тих подій. 

Військовослужбовці, які брали участь у польотах, підтверджують, що ризик інцидентів був прорахований під час операції. 

Джерело видання також стверджує, що під час зустрічей росіяни запропонували Резнікову, щоб Україна здалась, але той різко відмовився.

Втім, офіційно польські представники не підтверджують цю інформацію.

Як раніше зазначив колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, у лютому-березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Росія та Україна були готові до серйозних поступок для врегулювання конфлікту. Але все це втратило сенс після того, як розкрилися факти вбивств мирного населення Бучі.

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