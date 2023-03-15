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Голова МАГАТЕ заявив про “життєздатне рішення” для вирішення проблеми із Запорізькою АЕС

Таке рішення має бути також “політично можливим”.

Голова МАГАТЕ заявив про “життєздатне рішення” для вирішення проблеми із Запорізькою АЕС
Фото: ЕРА/UPG

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що існує “життєздатне рішення” для безпечної роботи тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Гроссі зазначив, що таке рішення має бути також “політично можливим”.

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Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що впродовж місяців працював над пропозицією для забезпечення захисту ЗАЕС.

“І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена ввімкнути аварійні дизельні генератори, що ми не мали опинитися в такому становищі”, - наголосив Гроссі.

Нагадаємо, в Енергодарі російські окупанти почали вивозити навчальне обладнання із навчально-тренувального центру ЗАЕС.

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