Головне за день. Четвер, 16 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, ворожі обстріли, танки AMX-10 RC в Україні, складання повноважень членами Шевченківського комітету. Яким запам’ятається 386-й день повномасштабної війни.

16 березня у Києві та інших містах України відбулися акції "ДЕ ТИ" до роковин бомбардування маріупольського драмтеатру. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

У столиці акцію провели на площі перед Національним академічним театром опери та балету України імені Тараса Шевченка. Учасники мирного зібрання встановили лампадки і створили напис "ДЕ ТИ" для вшанування пам’яті загиблих. Організатори нагадали присутнім про трагедію, а також запросили на акцію маріупольців, які перебували в драмтеатрі у березні 2022 року.

Нагадаємо, торік 16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драматичний театр у центрі Маріуполя, який слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу.

Через декілька днів міська рада Маріуполя заявила про близько 300 жертв. А на початку травня видання АР повідомило про 600 загиблих.

Щемливі фото - в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Продовжує штурмувати Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 16 березня – в новині.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що танки AMX-10 RC щойно прибули до України, повідомляє Le Figaro.

Про це Лекорню сказав під час слухань комітету з питань оборони Національної асамблеї Франції. "Деякі вже прибули на передову", додав міністр.

Він не уточнив, про яку кількість військової техніки йдеться.

Постачання мало відбутися через два місяці після оголошення, аби підготувати екіпажі.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів.

Річний звіт роботи представив на пресконференції у Женеві голова комісії Ерік Мьосе.

Серед воєнних злочинів РФ - навмисні вбивства, систематичні тортури та депортація дітей.

Російські сили здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза полем бою і не вживали заходів для захисту українського населення. Комісія назвала неодноразові атаки на українську інфраструктуру, внаслідок яких сотні тисяч людей залишилися без тепла та електрики у найхолодніші місяці року, потенційними злочинами проти людяності.

Звіт підготували на основі понад 500 інтерв'ю, супутникових знімків, відвідувань місць утримання під вартою, а також могил. Автори звіту вказали на "невелику кількість" порушень з боку українських військових. Однак більша частина доповіді була присвячена звинуваченням у бік Росії.

Подробиці – в новині.

Члени Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка висловили свою незгоду щодо впровадження нових номінацій, критеріїв до чинного на сьогодні Положення премії в прискореному порядку і заявили про складання своїх повноважень.

Про це йдеться в оприлюдненій 16 березня заяві членів Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка.

“Ми працюємо в засадничих інституційних рамках, де визначальними були і є прозорість та сталість правил, передбачених Положенням, і культурна цінність Національної премії імені Тараса Шевченка. Цю позицію ми донесли до Офісу Президента та МКІП. У нинішніх обставинах, коли нас поставили перед наміром змінити правила Положення Національної премії імені Тараса Шевченка ad hoc, додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору, члени Комітету не бачать можливості продовжувати роботу – і складають свої повноваження", – заявила журналістка і письменниця Ірина Славінська.

Члени комітету зазначили, що така пропозиція застала їх зненацька.

Подробиці – в новині.

Сьогодні росіяни здійснювали кібератаку на систему електронної пошти української судової системи.

“...Наразі триває кібератака РФ на системи електронної пошти судової системи. Фахівці ДП "Інформаційні судові системи" разом з ДП "Центр судових сервісів" роблять усе можливе для доступності сервісів”, – йшлося у повідомленні порталу "Судова влада".

Європейське командування США опублікувало в YouTube відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

Відео було знято з камери на нижній частині дрона. На ньому видно, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник. Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено.

Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а відео було відредаговано. Коли трансляція відновилася, стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!