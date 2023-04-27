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Ердоган і Путін провели телефонну розмову. Йшлося про війну в Україні та продовження "зернової ініціативи"

Також глави держав обговорили доставлення ядерного палива на турецьку АЕС "Аккую".

Ердоган і Путін провели телефонну розмову. Йшлося про війну в Україні та продовження "зернової ініціативи"
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє TRT Haber.

Сторони обговорили турецько-російські відносини, війну в Україні та роботу "зернової ініціативи".

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Ердоган відзначив внесок Росії у будівництві турецької АЕС "Аккую", де 27 квітня відбудеться перша церемонія доставлення ядерного палива.

Щодо продовження роботи "зернової ініціативи", то Ердоган заявив, що нові пропозиції можна опрацювати через робочу групу.

Також президенти Туреччини і РФ обговорили події у Сирії.

Нагадаємо, 19 квітня у Босфорі відновили інспекцію суден "зернової ініціативи" попри спроби Росії зірвати угоду. Однак уже вчора, 26 квітня, Росія заблокувала Чорноморський зерновий коридор - у спільному координаційному центрі, що в Стамбулі, представники РФ відмовились погоджувати рух суден гуманітарним коридором до та з морських портів України.

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