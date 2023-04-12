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Міноборони Сербії заперечило постачання зброї Україні

Глава сербської Міноборони вважає, що Сербію намагаються "втягнути у конфлікт".

Міноборони Сербії заперечило постачання зброї Україні
Міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч
Фото: EPA/UPG

Сербія заперечує постачання зброї Україні, про які свідчать "злиті" у мережу таємні документи Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сербські ЗМІ. 

"Ми більше десяти разів заперечували ту брехню і ось ми знову це робимо. Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні, ні країнам, які оточують цей конфлікт", – заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч. 

Глава Міноборони додав, що Сербію намагаються "втягнути у конфлікт". Вучевіч запевнив, що Белград продає зброю лише третім країнам, які далекі від війни Росії проти України.

"Завжди існує ймовірність того, що якась зброя якимось магічним чином буде знайдена на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику", – заявив міністр.

Він підкреслив, що Сербія не надсилала Україні зброю, і все, що публікується на цю тему, є неправдивими спекуляціями.

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили про “злиті” документи американської розвідки. У них ідеться, зокрема, що Сербія погодилася надсилати Україні летальну допомогу, хоч і не підтримувала санкції проти РФ. Втім Сербія відмовилася навчати захисників України. 

У березні міністр економіки Сербії закликав владу країни запровадити санкції проти РФ. Він вважає, що його країна вже платить велику ціну за відмову запровадити санкції проти Росії. 

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