Google інвестує 5 млрд євро у хмарну та ШІ-інфраструктуру у Європі

Компанія планує створити новий дата-центр у Діценбаху, недалеко від Франкфурта, та вкласти додаткові кошти у вже існуючий кампус у Ганау. 

Google інвестує 5 млрд євро у хмарну та ШІ-інфраструктуру у Європі
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Технологічний гігант Google представив інвестиційний пакет у розмірі 5,5 мільярда євро, розрахований до 2029 року, розширюючи свою хмарну та ШІ-інфраструктуру та зміцнюючи позиції компанії у Європі.

Про це повідомляють Euronews.

Компанія планує створити новий дата-центр у Діценбаху, недалеко від Франкфурта, та вкласти додаткові кошти у вже існуючий кампус у Ганау. Ці два місця стануть основою хмарних регіонів Google у Німеччині.

Компанія також розширює офіси в Берліні, Франкфурті та Мюнхені, де планує перетворити історичну будівлю Arnulfpost на інноваційний центр розробок площею 30 000 квадратних метрів, який зможе вмістити до 2000 співробітників.

Філіп Юстус, керівник Google у Німеччині та віцепрезидент компанії у Центральній Європі, заявив, що це найбільша інвестиційна програма Google станом на сьогодні у Німеччині.

Google оцінює, що інвестиції додадуть близько 1 мільярда євро на рік до ВВП Німеччини та підтримуватимуть 9000 робочих місць щорічно протягом наступних чотирьох років.

Новий об'єкт у Діценбаху зміцнить німецьку мережу Google Cloud, яка входить до 42 хмарних регіонів по всьому світу, надаючи таким компаніям, як Mercedes-Benz та Koenig & Bauer, швидший та безпечніший доступ до послуг на базі штучного інтелекту.

“Інвестиції Google Cloud у центри обробки даних у Німеччині є важливим кроком до зміцнення цифрової інфраструктури в Європі”, – сказав головний директор з програмного забезпечення Mercedes-Benz Магнус Естберг.
﻿
