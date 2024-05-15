Одним із кураторів групи був Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві.

Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту "Другая Украина". Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У Києві над "проєктом" працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

У складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики, а готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії.

Фото: СБУ Зрадники спілкувалися із мовсовським куратором

Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві. Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті.

Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких – сайт "Другая Украина", сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube.

"За кожне відео учасники групи отримували гроші з росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації "Другая Украина", – додали у спецслужбі.

Фото: СБУ Затриманий у Києві зрадник

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав куратор групи – директор організації «Другая Украина» Денис Жарких.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.