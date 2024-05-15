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Судитимуть ексзаступника міністра інфраструктури, якого підозрювали у хабарництві

Топпосадовець забезпечив укладення договорів поставки генераторів за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями.

Судитимуть ексзаступника міністра інфраструктури, якого підозрювали у хабарництві
Василь Лозинський
Фото: 032.ua

Перед судом постане колишній заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, якого обвинувачують у проханні 40 млн грн хабаря та одержанні його частини у сумі 400 тис. дол. США.

Про це повідомили САП і НАБУ.

Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Василя Лозинського.

Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. 

"За даними слідства, топпосадовець міністерства вступив у змову з групою осіб та, використавши своє службове становище, забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту", – зазначили у НАБУ.

Аби мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: перший транш хабаря у сумі 400 тис. дол. США передали довіреній особі заступника міністра у Львові. 

Невдовзі після одержання коштів НАБУ і САП затримали його та ще чотирьох учасників злочину включно із заступником міністра. Усю суму неправомірної вигоди вилучили.

Про підозру повідомили заступнику міністра, довіреній особі, підприємцю і двом його спільникам. Дії топпосадовця кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

  • У січні минулого року НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Кримінальне провадження розслідується з вересня 2022 року.
  • Тоді ж у міністерстві підтвердили затримання заступника міністра і зазначили, що його буде звільнено із займаної посади.
  • Через декілька днів ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт. САП просила взяти підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.
  • А ще одного підозрюваного у цій справі ВАКС теж відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 26 млн 840 тис.
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