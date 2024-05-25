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Гольова феєрія українців в Іспанії: Довбик відзначився тричі, а Циганков – двічі

Українці також віддали по одній гольовій передачі.

Гольова феєрія українців в Іспанії: Довбик відзначився тричі, а Циганков – двічі
Віктор Циганков святкує забитий гол.
Фото: EPA/UPG

«Жирона» на своєму полі декласувала «Гранаду» (7:0) у 38-му турі іспанської Прімери, повідомляє Ла Ліга.

У складі каталонців відзначилися Гарсія і Стуані, Циганков забив двічі, а Довбик записав до власного активу три голи. Крім того, на рахунку українців по асисту партнерам.

Україні вийшли на поле у стартовому складі. Віктор Циганков пішов на заміну на 58 хвилині, а Артем Довбик відіграв повний поєдинок.

Завдяки хет-трику Артем одноосібно очолив таблицю найкращих бомбардирів Ла Ліги з 24 голами. Довбик також має в активі 8 гольових пасів.

У найближчого переслідувача українця Александра Серлота 23 точних удари. Форвард «Вільярреалу» матиме шанс випередити Довбика у поєдинку проти «Осасуни» у 38-му турі.

За підсумками сезону «Жирона» посіла третє місце в Ла Лізі та гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Каталонці набрали 81 пункт.

Нагадаємо, «Реал» Луніна – переможець Ла Ліги сезону 2023/2024.

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