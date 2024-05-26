Українська гімнастка Онофрійчук взяла бронзу на чемпіонаті Європи

16-річна українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола бронзу на чемпіонаті Європи.

Про це повідомили у Міністерстві спорту.

“На своїй дебютній першості континенту, що проходить в угорському Будапешті, вихованка Школи Деюгіних посіла третє місце у фіналі з обручем”, ‒ йдеться у повідомленні.

За свій виступ наша спортсменка отримала від суддів 34,900 бала.

“Компанію на п'єдесталі їй склали гімнастки з Болгарії Боряна Калейн (35,250) та Стіліана Ніколова (34,950)”, ‒ додали у Мінспорті.