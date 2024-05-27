У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСпорт

Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Ролан Гаррос

Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу.

Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Ролан Гаррос
Еліна Світоліна (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Українка Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан Гаррос.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українська тенісистка у першому раунді здолала колишню першу ракетку світу чешку Кароліну Плішкову – 3:6, 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину і 58 хвилин. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Це була вже 10-та очна зустріч тенісисток, після неї рахунок став 6:4 на користь Світоліної.

У наступному раунді Світоліна зіграє з переможницею пари Фіона Ферро (№142 WTA) - Діан Паррі (№61 WTA).

  • Боротьбу за трофей другого в сезоні турніру серії Великого Шолому на кортах паризького комплексу "Ролан Гаррос" вестимуть одразу шестеро українок. Юлія Стародубцева змогла подолати сито кваліфікації.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies