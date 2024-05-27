Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Ролан Гаррос

Українка Еліна Світоліна стартувала з перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан Гаррос.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українська тенісистка у першому раунді здолала колишню першу ракетку світу чешку Кароліну Плішкову – 3:6, 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину і 58 хвилин.

Це була вже 10-та очна зустріч тенісисток, після неї рахунок став 6:4 на користь Світоліної.

У наступному раунді Світоліна зіграє з переможницею пари Фіона Ферро (№142 WTA) - Діан Паррі (№61 WTA).