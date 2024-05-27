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На Олімпіаді у Парижі Україна матиме представництво у важкій атлетиці

Каміла Конотоп посіла 2 місце у Олімпійському кваліфікаційному рейтингу. 

На Олімпіаді у Парижі Україна матиме представництво у важкій атлетиці
Каміла Конотоп
Фото: НОК

Україна буде представлена у важкій атлетиці на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Українська спортсменка Каміла Конотоп посіла 2 місце у Олімпійському кваліфікаційному рейтингу. Це гарантувало Україні індивідуальну квоту на Ігри-2024.

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Федерація важкої атлетики України підтвердила участь Каміли Конотоп на Олімпіаді у Парижі у ваговій категорії до 59 кілограм.

Отже, Україна буде представлена однією спортсменкою на Іграх-2024.

Для Каміли Конотоп це буде вже друга Олімпіада. На попередній, у Токіо, вона стала п'ятою.

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