На Олімпіаді у Парижі Україна матиме представництво у важкій атлетиці

Україна буде представлена у важкій атлетиці на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Про це повідомила пресслужба НОК України.
Українська спортсменка Каміла Конотоп посіла 2 місце у Олімпійському кваліфікаційному рейтингу. Це гарантувало Україні індивідуальну квоту на Ігри-2024.
Федерація важкої атлетики України підтвердила участь Каміли Конотоп на Олімпіаді у Парижі у ваговій категорії до 59 кілограм.
Отже, Україна буде представлена однією спортсменкою на Іграх-2024.
Для Каміли Конотоп це буде вже друга Олімпіада. На попередній, у Токіо, вона стала п'ятою.